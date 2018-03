Selya (12) heeft blijvend letsel na aanval door hond, ouders burgerlijke partij tegen burgemeester

Schepdaal - De ouders van de 12-jarige Selya gaan zich burgerlijke partij stellen omdat er geen gevolg is gegeven aan het dossier waarin hun dochter gebeten werd door een hond. Volgens hen moet de wetgeving worden aangepast. Er werd ook een petitie gestart.

Een ware nachtmerrie was het voor de ouders van de 12-jarige Selya, bijna een jaar geleden. Hun dochter werd op haar fiets aangevallen door een losgebroken hond in de Kelegemgaarde in de Dilbeekse deelgemeente Schepdaal. Een alerte buurman kon haar maar op het nippertje redden. De hond had het meisje lelijk toegetakeld, ze werd gebeten in de arm en de bil. Vandaag nog houdt ze er enkele lelijke littekens aan over. Maar voor de ouders van Selya zijn de littekens niet het enige nare souvenir aan de gebeurtenissen. Bijna een jaar later werd de zaak namelijk zonder gevolg geklasseerd. De hond loopt ondertussen nog vrij rond.

Laetitia, de mama van Selya, is niet van plan om het er zomaar bij te laten. “We gaan ons burgerlijke partij stellen tegen de eigenaar van de hond, de verzekeringsmaatschappij, maar ook tegen de burgemeester van Dilbeek Willy Segers (N-VA)”, vertelt de aangeslagen moeder. “We namen een advocaat in de arm. We bezorgen hem nu de laatste nodige documenten.”

Eigenaar wil hond niet laten inslapen

Midden februari kregen de ouders het nieuws te horen dat hun zaak geklasseerd werd. Ze stapten naar de Franstalige krant La Capitale, die er een artikel over publiceerde. “Maar zelfs na de publicatie hebben we enkel via sms contact gehad met de burgemeester. Een afspraak hebben we nog niet gekregen. Onze dochter hebben we laten onderzoeken door een expert. Die stelde vast dat er inderdaad sprake is van een blijvend letsel.”

Naast de burgerlijke partijstelling lanceerden de ouders ook een petitie. Die werd ondertussen al 253 keer ondertekend. Het doel van de ouders is vooral ervoor te zorgen dat de wet deze legislatuur zou worden aangepast. “Het gerecht heeft ons zwaar in de steek gelaten omdat de feiten niet erkend zijn als strafbaar feit. Onze bedoeling is dat de wet wordt aangepast, zodat de kinderrechten beter beschermd worden in soortgelijke situaties. Het ergste is dat de eigenaar van de hond ons zelfs al gecontacteerd heeft om te laten weten dat onze petitie toch niets zal uithalen. Hij zal zijn hond niet laten inslapen.”

We probeerden gisteren tevergeefs burgemeester Segers te bereiken voor commentaar.