Meisjes van Palfit laten weer knappe prestaties optekenen

Paal

Beringen - Op zaterdag 24/02/2018 was het de laatste wedstrijd voor onze meisjes in de categorie C11 en op zondag 25/02/2018 was het meteen ook de laatste wedstrijd voor onze meisjes in de categorie C14 en C17.

Zaterdagochtend trokken onze meisjes in de categorie C11 hiervoor naar Meerhout en openden met hun vloeroefeningen. Knappe oefeningen aan vloer, een mooie sprong, een nog betere barre dan vorige keer en een mooie balk om af te sluiten.

Kato eindigt in het open klassement op de 5e plaats, Lena op de 39e en Mila op de 44e plaats op maar liefst 89 deelnemers!

Zondag trokken we opnieuw naar Meerhout om nog de 2 laatste wedstrijden van het C-niveau af te ronden.

Als eerste was het in de voormiddag de beurt aan Gite Lucas in de categorie C14. Ondanks dat zij ziek was, wist zij toch een mooie wedstrijd te turnen en 6e van Limburg te worden en 23e allround.

Nadien was het nog de beurt aan Kyara Schepers en Lauren Vanceer in de categorie C17. Zij turnden vandaag enkel in het open klassement en werden hierbij 16e en 18e. Echter, werd er vorige wedstrijd op hun Limburgs Kampioenschap een fout gemaakt en deze hebben ze vandaag rechtgezet. Kyara werd op dit Limburgs Kampioenschap dan ook 2e ipv 3e en Lauren 3e ipv 4e. Proficiat met jullie podiumplaats meisjes!