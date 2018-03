Kim Kardashian vindt dat Saint Laurent haar man kopieert

Op haar Instagram Stories deelde Kim Kardashian een beeld uit de modeshow van Saint Laurent en eentje van de Saint Pablo-tour van haar man Kanye West om aan te tonen dat de twee lichtinstallaties wel bijzonder goed op elkaar leken. Heeft ze gelijk? Heel wat twitteraars lijken in elk geval te denken dat ze beter zou zwijgen.

Kim Kardashian en Kanye West werden er zelf al meerdere keren van beschuldigd leentjebuur te hebben gespeeld bij anderen, maar blijkbaar ziet die eerste er geen graten in om anderen van hetzelfde te betichten. Dit keer ging het om Saint Laurent en meer bepaald om de zwevende lichtinstallatie die werd gebruikt in de modeshow van het Franse modehuis tijdens de Parijse modeweek.

Op Instagram Stories deelde ze twee foto's omdat dat ze vond dat die installatie nogal leek op die van haar man Kanye West tijdens zijn Saint Pablo-tour. Daarbij stond de wellicht ironische opmerking "Schattig YSL".

Standaard

Op Twitter werd in elk geval stevig gereageerd op haar beschuldigingen aan het adres van Saint Laurent. Zo vinden heel wat mensen het hypocriet van haar, bovendien halen sommigen ook aan dat het om een soort standaard lichtset gaat die wel vaker wordt gebruikt tijdens onder meer concerten en dus helemaal geen vondst is uit het hoofd van Kanye, noch van ontwerper Anthony Vaccarello.

she really thinks Kanye is the first to ever do overhead lights? tragic.