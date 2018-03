Lega Nord wil Italiaanse regering leiden

De radicaal rechtse partij Lega Nord eist het recht op om een regering te vormen, en die te leiden. Een ‘bizarre’ coalitie smeden wijst kopstuk Matteo Salvini af.

Dat zei hij maandagmorgen in een eerste reactie op de voorlopige uitslagen. Samen met zijn bondgenote zal Lega Nord weliswaar niet aan een parlementaire meerderheid raken, maar volgens Salvini is het duidelijk dat rechts heeft gewonnen, en dus een regering mag vormen. De alliantie van de Lega met Forza Italia en twee kleine extreemrechtse partijen haalde 37 procent van de stemmen.

Salvini zegt bereid te zijn met alle partijen te praten, maar een ‘brede’ coalitie sluit hij alvast uit. Een samenwerking met de Vijfsterrenbeweging, goed voor 32 procent van de stemmen, wijst hij af.

Salvini krijgt de steun van Renato Brunetta van Forza Italia, dat ook deel uitmaakt van het rechtse blok. Volgens hem heeft de Lega Nord door de verkiezingszege het recht om de coalitie te leiden.

Het rechtse blok waarvan de Lega Nord deel uitmaakt werd zondag het grootste blok Italiaanse verkiezingen. De voorlopige uitslagen tonen al duidelijk aan dat de Lega Nord de grootste partij binnen het blok wordt, voor de partij van Berlusconi. Maar de verkiezingsoverwinning is onvoldoende groot om meteen een regering te smeden. Ook de andere grote winnaar, Vijf Sterren, die de grootste partij is geworden, kan niet meteen een regering vormen. Het beloven daardoor moeilijke onderhandelingen te worden.

Euro

Het vooruitzicht op een aanslepende coalitievorming zorgt op de financiële markten in Europa alvast voor onrust. Salvini probeerde die vanmorgen al te sussen door te stellen dat ze niet bang moeten zijn voor een rechtse regering. Hij herhaalde dat het invoeren van de euro volgens hem een vergissing ‘was, is en blijft’, maar een referendum over de euro houden noemde hij ‘ondenkbaar’.