Zuuraanval op topman van Duits energiebedrijf

In Duitsland is de financieel directeur van energiebedrijf Innogy zondag het slachtoffer geworden van een zuuraanval. Het is nog niet duidelijk of de aanval gelinkt kan worden aan het privé- of aan het beroepsleven van het slachtoffer.

De aanval op Bernhard Günther (51), CFO van Innogy, vond plaats in zijn woonplaats Haan, nabij Düsseldorf. De man werd zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

De politie heeft een onderzoek opgestart wegens poging tot moord. Er wordt nagegaan of er een link is met het privé- of het beroepsleven van het slachtoffer. Zo meldt dagblad Bild dat ook de Duitse inlichtingendiensten de zaak bekijken, meer bepaald of er mogelijk een politiek motief is.

Innogy is actief in hernieuwbare energie en werd in 2016 afgesplitst van energiereus RWE.