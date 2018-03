Daarom draag je beter geen katoen tijdens het sporten

Denk je dat katoen dé ideale stof is voor je workout-outfit? Fout! Er bestaan namelijk veel betere stoffen om je sportprestaties te ondersteunen. Wij vertellen je waarom je beter geen katoen draagt tijdens het sporten.

Sporten in katoen? Geen goed idee!

We geven het toe, er bestaan weinig stoffen die zo comfortabel zitten als zacht katoen. Toch kies je tijdens je workout beter voor een andere stof. Katoen is een zachte, luchtdoorlatende vezel maar werkt helaas niet vochtafdrijvend genoeg. Je sportkleding blijft dus lang nat en koud (wat enorm slecht is voor je spieren die je zojuist hebt getraind) en wordt bovendien zwaarder om te dragen.

Doordat het vocht wordt vastgehouden in de vezels, kan het materiaal minder goed ademen en zal bijgevolg je lichaamstemperatuur stijgen. Nog meer zweten, last van schuurplekken en een gevoel van oververhitting? Check.

Workout boost? Kies voor polyamide of polyester

Welke stoffen je lichaam wél ondersteunen? Microvezelstoffen als polyamide of polyester zijn een betere keuze als je je sportprestatie een boost wil geven. In tegenstelling tot katoen kunnen deze materialen naadloos verwerkt worden: zo blijft alles nét iets beter alles op de juiste positie zitten waardoor je je kan focussen op het sporten zelf.

De grootste troef van deze materialen is echter dat ze vochtafdrijvend zijn. Dat betekent dus ook dat ze beter ademen dan katoen, je lichaamstemperatuur op peil houden én minder snel zweetgeuren absorberen. Bovendien zijn deze stoffen sneldrogend. Dat je ze nadien niet meer hoeft te strijken, is natuurlijk ook mooi meegenomen.

Tip: toch last van hardnekkige zweetgeuren in je sportkleding? Dat komt wellicht omdat er te veel tijd verstreken is tussen het sporten en de wasbeurt. Krijg je de geur er niet meer uit? Laat je sportkledij dan eerst een uur in azijn weken alvorens het in de wasmachine te steken.