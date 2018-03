Irak neemt alle bezittingen van Saddam Hoessein in beslag

Irak heeft de inbeslagname van al de bezittingen van de vroegere dictator Saddam Hoessein en van 4.247 hoogwaardigheidsbekleders van zijn afgezette regime bevolen, zo luidt het maandag in een officieel communiqué.

De lijst hoogwaardigheidsbekleders is opgesteld door de instantie in Irak die vroegere leden van de Baath-partij van Saddam traceert. De lijst omvat ook hun naaste familieleden.

De Iraakse oud-dictator Saddam Hoessein werd in 2003, na een Amerikaans-Britse invasie en na meer dan 23 jaar aan het bewind, van zijn troon gestoten. In 2004 werd hij, nadat hij uit zijn schuilplaats was opgevist, door een Iraakse speciale rechtbank ter dood veroordeeld wegens misdaden tegen de menselijkheid. Hoewel vrijwel niemand aan Saddams schuld twijfelde, werd dat proces door instanties als Amnesty International beschouwd als een aanfluiting van de rechtspraak.

Foto: BELGAIMAGE