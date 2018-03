Nieuwe brievenbus voor echtparen in ‘Blind Getrouwd’

Tot nu toe zaten de vijf echtparen nog in de huwelijksreis fase, letterlijk dan. Maar na enkele dagen op een tropische bestemming is het nu tijd om terug te keren naar het dagelijkse leven. Dat doen ze op neutraal terrein. Niet in de woonst van één van beiden, maar in een nieuw appartement dat ze zelf mogen inrichten. Eerst mogen ze wel nog wat spullen thuis ophalen. Dat geeft Aljosja de kans om zijn stekje aan Lieve te tonen. Die is aangenaam verrast door zijn inrichting. “Ik had een heel ander beeld van zijn stijl, dus ik ben onder de indruk”, aldus de Brugse, die het heel spannend vindt om voor de eerste keer met een man samen te wonen (haar dwergkonijn niet meegerekend). Ook Tim is enthousiast om deze volgende stap samen met de Hasseltse Esther te zetten: “Ik kijk er echt wel naar uit om samen te wonen. Dan gaan we zien of onze levens ook in de praktijk compatibel zijn. Dan weten we misschien meteen hoe het de rest van ons leven kan verlopen.”Mike en Marjolein beseffen dat nu het belangrijkste deel van het avontuur voor hen aanbreekt. “We zullen niet meer 24 uur op 24 bij mekaar zijn. Dat zal Marjolein goed doen, maar mij waarschijnlijk ook”, zegt Mike.Wendy en Damiano en Toon en Frie brengen een bezoekje aan hun expert. Die laatste twee hopen vooral wat advies mee te krijgen. Want tot nu toe leken de ambitieuze Toon en Frie wel voor mekaar gemaakt, maar ze beseffen ook dat ze veel minder tijd voor elkaar zullen hebben eens ze weer gaan werken.