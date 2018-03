Britse zit 7 uur in taxi en betaalt 1.500 euro om op tijd te komen voor twee medailles op WK indoor

De barre winterprik hield de afgelopen week lelijk huis in Engeland en dat had ook grote gevolgen voor het WK indoor. Veel atleten kenden grote problemen om in Birmingham te geraken, maar het verhaal van Laura Muir springt er toch wel uit. De Britse won brons op de 3000 meter en zilver op de 1500 meter, maar moest door een gecancelde vlucht daarvoor wel 1500 euro betalen en een taxirit van zeven uur uitzitten om er tijdig te geraken.