Een trip naar Borgworm is toch altijd een beetje oppassen. Een volwassen Maaseik kende geen problemen met de Waalse thuisploeg en zette een mooie stap richting de volgende ronde. Woensdag komt Borgworm met knikkende knieën op bezoek in de Steengoed Arena. “Dan willen we ons verzekeren van de final four en kunnen we ons al beginnen focussen op Novosibirsk in de Champions League”, aldus Nicholas Sighinolfi.