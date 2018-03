“Nee, zijn net niet rijp genoeg”

STVV is sinds zaterdag gedoemd tot play-off 2. De Kanaries leken best wel in staat om een zwak Charleroi opzij te zetten en zo de spanning te bewaren tot de laatste speeldag. Trainer Jonas De Roeck schakelde over naar een 4-4-2, waarin iedere pion zijn taak perfect kende, maar offensief was er opnieuw die grote onmacht. “Een gelijkspel op Charleroi is geen verkeerd resultaat, maar in de huidige context ben ik zwaar ontgoocheld”, zuchtte Steven De Petter.