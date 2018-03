“Kamperen hoort er bij”

HASSELTSinds vrijdag hebben in zes Hasseltse scholen ouders gekampeerd om vanaf vanochtend zoon- of dochterlief te kunnen inschrijven. Dat was het geval in Freinetschool De Toverfluit, vrije basisschool ‘De Tuimelaar’, de beide Daltonscholen, het KIDS en in De Kievit in Kiewit. In totaal wachtten minstens vijftig ouders op het inschrijfmoment. Zelfs de Hasseltse schepen Tom Vandeput (CD&V) schoof mee aan om de dochter zeker in De Tuimelaar op het Hollandsveld ingeschreven te krijgen.