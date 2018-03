HASSELTEen kind dat vandaag in ons land op de wereld komt, wordt vaker níét dan wel gedoopt. De voorbije zes jaar is het aantal doopsels zo sterk gedaald dat gedoopte kinderen voor het eerst in de minderheid zijn. “Vroeger dachten ouders niet na over het doopsel: het was traditie. Vandaag is het een bewuste keuze.”