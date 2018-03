Europese tapijtmarkt veegt vuiligheid niet onder de mat

HASSELTConsumenten kunnen via tapijten blootgesteld worden aan toxische stoffen die bekend zijn als kankerverwekkend of hormoonverstorend. Dat is een van de bevindingen van een nieuw rapport. Een tweede pijnpunt dat wordt blootgelegd, is dat slechts 3 procent van de oude tapijten gerecycleerd wordt. Milieukoepelorganisatie Recycle Netwerk doet daarom een oproep aan industrie en beleidsmakers om enerzijds de schadelijke stoffen te weren uit tapijt en anderzijds na te denken over het hergebruik van oude tapijten.