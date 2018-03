Dylan Teuns: “Finish was zoals verwacht niet lastig genoeg voor mij”

Dylan Teuns werd zondag achtste in de openingsrit van Parijs-Nice. “Ik was goed”, zei de Halenaar na afloop. “Maar deze finish was helaas niet steil genoeg voor mij om het verschil te maken. Met Arnaud Démare wint een sprinter, met goede klimmersbenen. Dat zegt genoeg zeker?”

Teuns had het bij de start al aangekondigd. “Het wordt moeilijk vandaag”, zei hij. “Het is wel een hellende finish, maar net niet steil genoeg.” Dat bleek ook in de wedstrijd zelf. “Het was lastig”, vervolgde de Limburger na de finish. “Daar moet je geen doekjes om winden, maar voor mij niet zwaar genoeg. Na dat steile knikje was het nog iets te veel vlak richting de aankomst. Je mocht die sprint eigenlijk ook niet te vroeg aanzetten, mede ook omdat er tegenwind was, dus dat deed ik ook niet. Ik wilde niet te vroeg gaan, want dan was je een vogel voor de kat. Je zag bij Vuillermoz dat hij volledig geparkeerd stond.”

“Dat Démare wint, is voor mij geen verrassing. Ik zag al in de Ronde van Algarve dat hij goed klom ook. Hij lijkt me klaar voor Milaan-Sanremo.”

Teuns zag zijn kopman Tejay Van Garderen zondag al meteen uitvallen. “Dat verandert de tactiek van de ploeg. Maar we horen vanavond wel hoe we de rest van deze Parijs-Nice aanvatten. Ik heb in de tijdrit in Portugal vertrouwen opgedaan, dus ik moet niet met schrik aan woensdag denken (dag van de tijdrit in Parijs-Nice). We zien wel waar ik sta na afloop. Er wacht zaterdag nog een lastige finish bergop en ik leg mezelf geen druk op.”