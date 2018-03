Wellens nipt geklopt door Démare: “Te lang gewacht om mijn sprint in te zetten”

Niet Tim Wellens, maar Arnaud Démare was aan het feest na afloop van de openingsrit in Parijs-Nice. “Ik had mijn sprint iets vroeger moeten aanzetten”, aldus de Truiense kopman van Lotto Soudal.

Wellens had de finish verkend op zaterdag en wist toen al dat Démare een stevige klant zou worden op de hellende finish. Zo bleek dus ook zondag. “Het was een hectische finale”, legde de Limburger uit, “maar de ploeg deed zijn werk en mijn ploegmaten hielden me goed vooraan. De sprint zelf was wel wat raar omdat Vuillermoz toch echt wel ver mocht rijden. Niemand zette aan en ik dacht dat hij het zou halen, maar hij viel helemaal stil.”

Wellens zat goed geplaatst in die sprint. “Het was geen typische Wellens-aankomst, maar ook niet voor de sprinters, dus het was een beetje vreemd. “Toen er werd aangezet, had ik een goed gevoel. Ik zat in het wiel van Démare, maar ik wacht gewoon te lang, ik kom nog wel terug, maar te laat. Ik win niet, maar ik doe ook geen slechte zaak. Het klassement? Zoals ik al zei: dat bekijk ik dag per dag.”