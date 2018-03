Trump: “Wie is de volgende die het Witte Huis verlaat? Misschien Melania”

Sinds zijn presidentschap staat het Witte Huis bol van de schandalen en relletjes. Toch is Donald Trump zijn gevoel voor humor niet verloren, zo toonde hij tijdens een diner. Hij grapte onder meer dat zijn vrouw Melania mogelijk de volgende is die het Witte Huis verlaat en ook zijn schoonzoon/adviseur Jared Kushner moest het ontgelden.

Trump was zaterdag aanwezig bij het jaarlijkse diner van de Gridiron Club, een van de meest prestigieuze journalistieke organisaties in Washington. Aangezien Trump leden van veel media nu niet als zijn beste vrienden beschouwt, zou je denken dat het een mistroostige boel zou worden. Het tegendeel bleek echter het geval.

De Amerikaanse president maakte grap na grap tijdens zijn speech en schroomde niet om vriend en vijand -en zelfs zichzelf- op de hak te nemen. Zo zei Trump dat hij best met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zou willen praten, maar dat Kim het risico zou lopen “om met een gek geconfronteerd te worden”, meldt de New York Post. Hij refereerde aan een tweet waarin de Noord-Koreaan Trump een “seniele gek” noemde.

Kushner kwam niet door de beveiliging

“Weer een rustige week in het Witte Huis” vervolgde Trump vol zelfspot. “Het loopt eindelijk vlekkeloos.” Deze week werd onder meer bekend dat Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner plots geen toegang meer had tot alle geheime informatie. “We waren iets te laat vanavond, omdat Jared niet door de beveiliging kwam”, zei Trump daarover bij het diner. “Ivanka, je moet er echt iets aan doen”, sprak hij zijn dochter in de zaal toe.

Daarnaast nam Hope Hicks, inmiddels alweer Trumps vierde communicatieadviseur, deze week ontslag. Ook daar had de president wat over te zeggen. “Zoveel mensen hebben het Witte Huis al verlaten. Ik hou van die chaos. Het is heel goed. “Wie is de volgende die het Witte Huis verlaat? (Communicatieadviseur, nvdr.) Steve Miller of Melania?