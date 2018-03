Familie vindt na 73 jaar graf Zonhovense verzetsman: "Dankzij kleine aanwijzing in een boek"

Zonhoven -

Na 73 jaar is er eindelijk nieuws over het lot van de Zonhovense verzetsman Albert Bos. Hij werd in 1944 aangehouden en gedeporteerd naar Duitsland. Jean Vaes uit Genk zocht jaren naar aanwijzingen over zijn vermiste oom maar vond al die tijd niets. Tot eind vorig jaar een kleine aanwijzing in een boek met namen van gedeporteerden hem op het juiste spoor zette.