Belgische skiër overleden bij lawine in Franse Alpen

Een Belgische skiër is zondag in de Franse Alpen, in Vallorcine, om het leven gekomen bij een lawine.

Het incident gebeurde rond 13 uur in Vallorcine, vlakbij de Zwitserse grens. De Belg was met twee familieleden en een gids buiten de piste aan het skiën toen het viertal getroffen werd door een lawine. Twee Belgen werden door het natuurgeweld meegesleurd. Een van hen overleefde dat niet, de ander raakte zwaargewond. De gids en de derde Belg raakten niet gewond.

De overledene is een man uit Herve (provincie Luik) die geboren werd in 1954, zegt luitenant-kolonel Stéphane Bozon van de gendarmerie van het Franse Chamonix aan Belga. De gewonde man, geboren in 1980, is naar het ziekenhuis overgebracht met zware verwondingen aan de rug, maar is niet in levensgevaar. De ongedeerde skiër is de zoon van de overleden man. De gids is aangehouden om te kunnen worden ondervraagd, maar dat is in dit soort situaties de standaardprocedure, zegt Bozon.

Meerdere lawines

Bij een andere lawine in Vallorcine, die zich slechts enkele minuten eerder voordeed, kwam ook een persoon om het leven. De man werd onder de sneeuw gevonden, maar kon nog worden gereanimeerd. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis vervoerd, maar overleed daar enkele uren later.

Een Zwitsers koppel werd door een derde lawine meegesleurd in het nabijgelegen Samoëns. De vrouw van het stel werd levend teruggevonden en is naar het ziekenhuis overgebracht. Haar man werd ondanks een zoektocht van bijna vijf uur door tientallen reddingswerkers niet gevonden. Door de moeilijke weersomstandigheden moest de zoektocht worden stopgezet.