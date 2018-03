Russische presidentskandidate aangevallen in Moskou: in vrieskou overgoten met water

De Russische presidentskandidate Ksenia Sobtsjak is zondag in het centrum van Moskou aangevallen door een man en bij vriestemperaturen overgoten met water.

De aanvaller had haar geduwd, waarna ze was gevallen, deelde Sobtsjak via Twitter mee. Hij riep: “Dit is voor Zjirinovski”. De politie arresteerde de man. Eind februari was het tijdens een televisiedebat tussen Sobtsjak van de liberale oppositie en de rechtspopulistische kandidaat Vladimir Zjirinovski tot een gelijkaardig incident gekomen. Zjirinovski had Sobtsjak voor de lopende camera’s uitgescholden, waarop ze een glas water over hem had gekieperd. De politie vond voorlopig geen band tussen Zjirinovski en de aanvaller.

De 36-jarige journaliste Sobtsjak neemt als het “één kandidate tegen allen” op bij de presidentsverkiezing van 18 maart. Ze hekelt het gebrek aan pluralisme in Rusland. Tegelijkertijd haalt ze nauwelijks publiekelijk uit naar president Vladimir Poetin, wiens herverkiezing quasi zeker is. Sobtsjak is de dochter van de vroegere burgemeester van Sint- Petersburg, Anatoli Sobtsjak, die wordt beschouwd als de politieke mentor van Poetin.