Schrijver beschuldigt minister Crevits van “enorme fout” na getuigenis over misbruik op school

Schrijver Oscar van den Boogaard haalt hard uit naar onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). Van den Boogaard stelt dat hij als artistiek leider van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Gent getuige was van misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Hij vroeg daarop een gesprek aan met de minister, maar zij weigerde. “Een enorme fout.”

Van den Boogaard was gedurende vijf jaar artistiek leider aan de hogeschool. In die periode zag hij allerhande dingen die niet door de beugel konden. Daar werd echter niets aan gedaan, stelt hij in het Radio 1-programma ‘Touché’. “Toen heb ik gemerkt hoe misbruik, aan een instituut waar met overheidsgeld gewerkt wordt, in stand wordt gehouden, maar dat daarbinnen een soort nepotisme, grensoverschrijdend gedrag in stand wordt gehouden.

“Ik kon er niets aan doen”, vervolgt de schrijver. Hij ondernam pogingen om er met de voorzitter over te praten, maar die had daar geen behoefte aan. Een brief die Van den Boogaard stuurde naar de raad van bestuur bleef onbeantwoord.

Oscar van den Boogaard. Foto: Jimmy Kets

Mand vol rotte appels

Daarna probeerde hij het hogerop, bij minister van onderwijs Hilde Crevits. “Ik las in de krant dat ze de rotte appels uit het onderwijs wilde halen. Hier heb je een mand vol, dacht ik.” In een tien pagina’s tellend verslag deed hij alle bevindingen uit die vijf jaar uit de doeken. Het leverde niets op: “Ik werd afgepoeierd door een medewerker die zei dat hij niet kon ingrijpen.”

Enorme fout

Van den Boogaard kan er nog altijd met zijn verstand niet bij dat Crevits niet eens zijn verhaal wilde aanhoren. “Ik vertrouw haar niet. Als een artistiek leider van een belangrijk instituut een analyse geeft met ervaringen van grensoverschrijdend gedrag en ze weigert in gesprek te gaan, dan begaat ze een enorme fout”, klinkt het. Hij hoopt alsnog dat de minister met hem rond de tafel wil zitten over zijn bevindingen.

Geen bewijzen

De onderwijsminister laat in een reactie aan VRT NWS weten dat ze de klachten van Van den Boogaard ontvangen heeft, maar dat er geen bewijzen voor zijn verhaal zijn. “Het klopt dat mijn kabinet met hem een overleg heeft gehad. Zijn bevindingen zijn toen overgemaakt aan de raad van bestuur van het HISK. Op basis hiervan hebben ze een intern onderzoek gevoerd en geen vaststellingen kunnen doen die de aanklachten of wantoestanden bewijzen.”

Op niets gebaseerd

Volgens het HISK zelf zijn de uitspraken van Van den Boogaard “op niets gebaseerd”. “Het is de bedoeling een vroegere werknemer te schaden omdat hij er ontslagen werd”, zo stelt voorzitter Willem Elias in een persbericht namens de raad van bestuur van het HISK.

De hogeschool verwijst eveneens naar het onderzoek dat is gevoerd. “Het bleek dat er niets van de beschuldigingen enige grond had.”