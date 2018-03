In een uitgebrande caravan in het Nederlands Limburgse Wijlre is zondagmiddag een lichaam gevonden. De politie ging een kijkje nemen nadat er een melding was binnengekomen over de uitgebrande caravan. Agenten troffen vervolgens tijdens hun onderzoek het lichaam aan. Over de doodsoorzaak en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.