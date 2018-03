De houtkachel mag weer aan: fijnstofconcentraties gevoelig gedaald

Brussel - De fijnstofconcentraties zijn de jongste uren gevoelig gedaald. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) zondagmiddag.

Omdat de meteorologische omstandigheden gunstiger zijn door de aanvoer van meer maritieme zuivere lucht, worden zondag en de volgende dagen geen overschrijdingen meer verwacht van de informatiedrempel voor fijn stof.

Sinds zaterdag 3 maart was een informatiefase van kracht, waarbij de Vlaamse Milieumaatschappij adviseerde om geen hout te stoken in haarden of kachels. Die fase is zondagnamiddag dus beëindigd.