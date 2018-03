Crevits trekt 150 miljoen euro uit voor capaciteitsuitbreiding in secundair onderwijs

Brussel - Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits trekt 150 miljoen euro uit voor een verhoging van de capaciteit in het secundair onderwijs. In dat secundair onderwijs zullen er de komende jaren 50.000 extra plaatsen nodig zijn. Dat heeft de CD&V-minister zondag gezegd in Het Nieuws van VTM.

De Vlaamse regering maakt al jaren werk van een verhoging van de capaciteit in het onderwijs. Zo is er volgens minister Crevits de voorbije jaren 371 miljoen euro geïnvesteerd in bijkomende capaciteit in het lager onderwijs.

Die investering was goed voor 40.000 extra plaatsen. Van die 40.000 plaatsen moet wel nog de helft gerealiseerd worden. Minister Crevits wil dat er “vaart gezet” wordt achter die omzetting. Zo moeten de resterende 20.000 plaatsen er volgens haar binnen de komende “1 à 2 jaar” komen.

Maar ook in het secundair onderwijs dreigt een capaciteitsprobleem. Daar waar het aantal leerlingen in het middelbaar tot vorig jaar daalde, wordt de komende jaren een piek verwacht. Volgens prognoses gaat het zelfs om 50.000 bijkomende leerlingen. Daarom wil de CD&V-minister ook daar werk maken van capaciteitsuitbreiding en voorziet ze een budget van 150 miljoen euro.

Minister Crevits heeft in een brief aan alle Vlaamse gemeenten gevraagd hoeveel plaatsen ze de komende jaren zullen nodig hebben. “Dan zullen we de middelen matchen aan waar de stijging van het aantal leerlingen het sterkst zal zijn”, aldus Crevits.