Premier Michel reageert op Duitse coalitie: “Geen tijd te verliezen”

Premier Charles Michel is ervan overtuigd dat de Duitse regering een “drijvende kracht kan zijn voor het Europese project”. Daarmee reageert hij op het nieuws dat de leden van de Duitse SPD instemmen met een coalitie met de CDU/CSU. “Nu het resultaat duidelijk is, moeten we een versnelling hoger schakelen. Er is geen tijd te verliezen”, aldus de eerste minister zondag in een persbericht.