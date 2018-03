Beringse kleuterjuf schrijft nieuwe open brief over zwangerschapsverlof na “betreurenswaardig” antwoord van minister

Beringen -

Het zwangerschapsverlof dat leerkrachten krijgen voor de bevalling is te lang en dat na de bevalling te kort. Dat vindt de Beringse kleuteronderwijzeres Kelly Berden. Ze stuurde daarover in november een open brief naar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Intussen kreeg ze een antwoord van minister Crevits. Dat vindt Berden echter “betreurenswaardig”. “Er wordt enkel gesproken over het feit dat bepaalde zaken nu eenmaal gewoon niet kunnen”, zegt ze. “Maar het is net de politiek die bevoegd is om de regelgeving aan te passen. Ik verwacht dat zij in deze hun verantwoordelijkheid opnemen.”