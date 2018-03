Foto van ‘Wie is de beste mama’-wedstrijd zet kwaad bloed. Zie jij het probleem?

In Groot-Brittannië is een relletje ontstaan door een affiche. De Britse modeketen Next en Hello Magazine gaan samen op zoek naar ‘de beste mama van het land’ in de Star Mum- wedstrijd en kondigen dat aan met een foto van vijf bekende juryleden. Daarop zijn enkel slanke, blanke dames te zien en dat leidt tot veel ongenoegen…

De bekende vrouwen prijken breed glimlachend op de affiche die vorig weekend op de wereld werd losgelaten. Maar de reacties op sociale media waren allesbehalve allemaal positief. Honderden vrouwen vinden het niet kunnen dat de juryleden allemaal slanke, blanke vrouwen uit de middenklasse zijn.

“De kwaliteiten van een Star Mum? Blank en slank gebouwd zijn en tot de middenklasse behoren. Wie dit heeft bedacht, heeft dringend een opfrissing nodig over het begrip diversiteit”, laat een misnoegde moeder weten. Maar de razende dames krijgen ook wat tegengewicht van mensen die het allemaal niet zo erg vinden. “Maak je niet druk. Als alle vrouwen zwart, Aziatisch of gehandicapt waren, zou er geen haan naar kraaien”, aldus de redenering van een ander.

Next heeft inmiddels verontschuldigingen aangeboden via Instagram. “We houden onze handen omhoog en geven toe dat we een grote fout hebben gemaakt bij het kiezen van het panel”, stond er vrijdag te lezen. “Ze verzekeren ons dat veel etnische groepen zullen worden vertegenwoordigd op de awards zelf. We zouden onszelf haten als de wedstrijd door dit misverstand wordt overschaduwd. Want dit is een uiterst krachtige manier om alle moeders, van alle rassen en achtergronden te vieren. We hopen van harte dat jullie deze verontschuldigingen kunt accepteren.” Een van de juryleden, mamablogster Anna Whitehouse, heeft zich ook verontschuldigd omdat ze niet meer heeft gepleit voor meer diversiteit.