Dit voorjaar dragen alle mannen deze trends

Je wintergarderobe beu? Gelukkig staat de lente voor de deur! Van lichte jeans tot loafers, dit zijn de trends voor het voorjaar!

Jeans met een lichte wassing

Dit modeseizoen mag je blue jeans best enkele tinten lichter. Combineer je denim met lichte wassing met zachte kleuren of subtiele prints voor een op-en-top voorjaarse look. Tip: kies voor een model met rechte pijpen, een skinny jeans met lichte wassing toont snel te puberaal.

Opvallende kleuren en prints

Wie zei er ook alweer dat kleuren en prints niet mannelijk zijn? Bruin, grijs en zwart zijn passé dit seizoen. Mannen, durf te kiezen voor een hemd met opvallende print en een extra dosis kleur in je outfit.

Loafers en mocassins

Dé trendschoenen van het voorjaar? Loafers en mocassins! Back to basics met een jeans, casual chic met een chino of gekleed met een kostuum? De instapper is helemaal terug. Bonuspunten voor het comfort!