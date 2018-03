Model Chrissy Teigen toont foto van ongeboren zoontje

Het Amerikaanse model Chrissy Teigen, dat momenteel met muzikant John Legend een tweede kindje via IVF verwacht, heeft een foto van haar ongeboren baby gedeeld via Twitter. Die werd gemaakt tijdens een 3D-echo en verzamelde al bijna honderdduizend likes.

“Hello,ik ben een jongetje”, staat er bij de echografie die een beetje verraadt hoe het gezicht van de baby er over enkele maanden zal uitzien. Het 32-jarige model bevestigt hiermee opnieuw dat hun tweejarige dochter Luna er binnenkort een broertje bijkrijgt. In januari onthulde ze het geslacht van baby nummer twee al officieel. Teigen, die haar zwangerschap aankondigde in november, moet naar eigen zeggen bevallen in juni.