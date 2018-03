STVV veroordeeld tot play-off 2: waar liep het mis?

Kenny Steppe kende in het Stade du Pays een zo goed als werkloze avond. De doelman pakte zijn derde clean sheet in zijn laatste zeven wedstrijden, maar verbeet toch vooral de frustratie van het misgrijpen van play-off 1. “Het was tegen Charleroi spijtig genoeg opnieuw het verhaal van het hele seizoen”, sakkerde Steppe.

Het doek is gevallen. De boot van play-off 1 vaart langs de neus van STVV voorbij. Het is maar hoe u het wil beschrijven, want de Kanaries kunnen na zaterdagavond definitief een streep trekken onder play ...