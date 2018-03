Susannah van bekend tv-duo pronkt met figuur na streng dieet: “Ik weeg nu minder dan Trinny”

De Britse Susannah Constantine (55) en Trinny Woodall (54) waren jarenlang tv-zussen in het stijlprogramma ‘What Not To Wear’. De kijkers kenden Trinny als de superslanke van de twee, Susannah had iets meer rondingen. Vandaag is die laatste echter flink afgevallen en pronkt ze met haar figuur.

Eind 2017 verscheen er in een Britse krant een foto van Susannah waar ze absoluut niet blij mee was. De bekende vrouw besloot om zich aan een streng dieet te wagen en dat heeft ze volgehouden. “Vandaag kan ik aankondigen dat ik voor de eerste keer ooit minder weeg dan mijn lieve vriendin en voormalige tv-zus Trinny. In amper drie maanden ben ik zo’n tien kilogram kwijtgeraakt. Ik ging van maatje 16 naar maat 10/12 (omgerekend van maatje 44 naar 38/40).

Toen Susannah in november 2017 naar een diëtist ging, werd in haar lichaam een vetpercentage van 32.7 procent vastgesteld. “Daardoor was ik op het randje van zwaarlijvig. Het bleek dat er ook te veel vet in mijn organen zat. Had ik mijn levensstijl verdergezet, dan was ik een heel ongezonde vrouw geworden”, zegt ze in een reactie aan The Daily Mail.

ME: Haha I don’t know her, but same happened to me and I’m doing the same! EB



Na de consultatie, schrapte de vrouw suiker, alcohol en verwerkt voedsel van haar menu. Koolhydraten nuttigde ze slechts één keer per dag. Vijf of zes dagen per week maakte ze tijd om te sporten en ze streefde steeds naar 10.000 stappen per dag. “Het is gemakkelijk om te zeggen dat je geen tijd hebt om te sporten, maar ik leerde snel dat je kleine stukjes activiteit kunt inplannen. Ik begon overal te lopen enen liet de auto vaker thuis”, klinkt het. Nu de tv-persoonlijkheid tien kilo lichter is, plant ze om haar oude kleren te verkopen en zich nieuwe aan te schaffen met de goedkeuring van haar vriendin en ex-collega Trinny.