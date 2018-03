Nicky Degrendele grijpt wereldtitel keirin op WK baanwielrennen: "Niet te beschrijven"

Nicky Degrendele heeft België zondag een gouden plak bezorgd in het keirin op het WK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn. Degrendele spurtte naar de zege voor Wai Sze Lee uit Hongkong en Simona Krupeckaite uit Litouwen. Eerder deze week strandde de 21-jarige West-Vlaamse in Apeldoorn in de achtste finales van de sprint.

Vorig jaar pakte Degrendele in Hong Kong brons. In 2014 werd ze wereldkampioene bij de junioren in deze pistediscipline. Een jaar eerder won ze zilver in het sprintnummer.

Degrendele was na afloop zo verrast met haar wereldtitel dat ze amper kon beschrijven hoe ze zich voelde. “Dit is niet te beschrijven”, vertelde ze in een eerste reactie. “Ik zag dat we een kleine voorsprong kregen en ons lieten rijden. Ik ben gewoon gegaan en ik kon blijven gaan. Eigenlijk herinner ik me niet goed hoe het exact is gegaan. Maar dit is beter dan verwacht. Ik heb hier hard voor gewerkt en dat loont nu.”

Het is voor de Belgische delegatie de tweede medaille in Apeldoorn. Eerder pakte Jolien D'hoore ook al zilver in de scratch. Degrendele pakte vorig jaar op het WK in Hongkong nog brons in het keirin. Dit jaar won ze op de Wereldbekermanche in Minsk ook al goud.

"Geeft veel voldoening"

Delegatieleider Koen Beeckman blikte zondag trots en gelukkig terug op de gouden medaille van Nicky Degrendele in het keirin op het WK baanwielrennen in Apeldoorn. "Nicky is een product van de Vlaamse federatie, haar gouden medaille geeft heel veel voldoening", klonk het bij Beeckman, de topsportcoördinator van Cycling Vlaanderen.

"De gouden medaille van Nicky doet mij persoonlijk heel veel genoegen", stak Beeckman van wal. "Nicky wordt al vanaf haar vijftiende gevolgd en gesteund door de Vlaamse federatie. In het verleden werd ervoor gekozen haar voluit te laten focussen op de sprint, hetgeen niet evident was. In 2014 werd ze al Europees kampioen keirin bij de beloften. Het potentieel is er altijd geweest. Ze trainde de voorbije jaren vaak in Aigle, met Zwitserse spurters. En dat werpt nu zijn vruchten af. Het WK was het grote doel en het geeft heel veel voldoening dat ze hier goud verovert. Nicky heeft hard gewerkt en haar kans gegrepen. Ze verdient dit."

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw kwamen in de ploegkoers later zondag niet verder dan een achtste plaats. "Kenny reageerde na de finish erg ontgoocheld daarover", vervolgde Beeckman. "Er werd te veel op het wiel van hem en Moreno gereden, terwijl andere renners een vrijgeleide kregen. Erg ontgoochelend."

Foute versnelling bij D'hoore

De Nederlandse Kirsten Wild heeft zich zondag in eigen land in Apeldoorn tot wereldkampioen puntenkoers gekroond. Wild haalde het voor de Amerikaanse Jennifer Valente en de Canadese Jasmin Duehring. Jolien D'hoore bleef steken op een teleurstellende tiende stek.

"Ik koos om met 53x15 te rijden en niet met de gebruikelijke 52x15. Dat was mijn keuze en duidelijk geen goede ingeving. De eerste spurten waren redelijk, maar ik voelde snel dat het verzet te groot was als ik met de neus in de wind reed. Dit is niet het resultaat dat ik had verwacht", zuchtte de erg ontgoochelde D'hoore.

Nederlands succes duurt voort

De Nederlander Jeffrey Hoogland heeft zondag in eigen land de wereldtitel op de kilometer tijdrit veroverd. Hoogland was in Apeldoorn in 59.459 sneller dan de Australische wereldkampioen sprint Matthew Glaetzer (59.745) en zijn landgenoot Theo Bos (59.995).

Hoogland, die de hele week last had van zijn luchtwegen, had al goud op zak in de teamsprint, maar vloog er in het individuele sprinttoernooi al in de achtste finales uit.

De medailles van Hoogland en Bos brengen het totaal aantal Nederlandse medailles op twaalf. De Belgische delegatie heeft momenteel slechts één plak, het zilver van Jolien D'hoore op de scratch.

De Ketele/De Pauw achtste

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw zijn er zondag tijdens het afsluitende nummer op het WK baanwielrennen, de ploegkoers, in het Nederlandse Apeldoorn niet in geslaagd een medaille te pakken. Het Belgische duo werd achtste. Het goud was voor Duitsland (Roger Kluge-Theo Reinhardt), voor Spanje (Sebastian Mora Vedri/Albert Torres Barcelo) en Australië (Cameron Meyer/Callum Scotson).

Vorig jaar veroverden De Ketele en De Pauw brons op het WK in Hongkong. De Ketele werd, aan de zijde van Gijs Van Hoecke, in 2012 wel al wereldkampioen ploegkoers.