Ster uit ‘Stranger Things’ maakt debuut op de catwalk

In het tweede seizoen van 'Stranger Things' maakt Maxine ‘Mad Max’ Mayfield haar intrede. Het rebelse roodharige personage wordt vertolkt door de vijftienjarige Amerikaanse actrice Sadie Sink, die zopas haar debuut heeft gemaakt als model op de catwalk in Parijs.

Sadie Sink mocht in Parijs de show van Undercover openen, het merk van de Japanse modeontwerper Jun Takahashi. Ze verscheen op de catwalk in een rood trainingspak met bijpassende rode muts met een beetje bling. Later verscheen ze nog een tweede keer in de show, die in het teken stond van de eeuwige jeugd. Deze keer droeg ze grasgroene regenjas die mooi contrasteerde met haar haarkleur.

De ontwerper maakte een gewaagde keuze om Sink voor hem te laten defileren. Grote spelers in de modewereld, onder wie LMVH, Kering, de CFDA en Condé Nast, hebben besloten om niet meer te werken met modellen jonger dan zestien jaar omdat er schokkende verhalen van seksuele intimidatie opdoken van piepjonge meisjes.