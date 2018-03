Doodsoorzaak van Italiaans international die onverwacht stierf op hotelkamer is gekend

De Italiaanse voetbalwereld is in rouw en er wordt zondag niet gevoetbald in de Serie A. De reden is het plotse en onverwachte overlijden van Fiorentina-kapitein Davide Astori. Volgens de procureur stierf Astori “natuurlijke dood”.

De 14-voudig Italiaans international was pas in januari 31 jaar en twee weken geleden vader geworden, maar overleed in zijn slaap in een hotel in Udine. Daar moest hij normaal gezien vandaag een wedstrijd spelen met zijn Fiorentina tegen het Udinese van Bram Nuytinck (ex-Anderlecht).

Het levenloze lichaam van Astori werd zondagochtend gevonden op zijn kamer van het La di Moret Hotel. Fiorentina bevestigde het nieuws op zijn website en spreekt van een “plotse ziekte”. “We zijn geshockeerd door het overlijden van onze kapitein. Dit is een vreselijke situatie. We hopen op respect voor zijn familie, zeker vanuit de media.”

Ondertussen heeft er vandaag al een autopsie plaatsgevonden. Daaruit bleek dat Astori een “natuurlijke dood” gestorven. De oorzaak zou een hartstilstand zijn, zo maakte de procureur van Udine, Antonio de Nicolo, zondag aan de Italiaanse pers bekend.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4 maart 2018

“Hij kwam niet opdagen bij het ontbijt om 9 uur terwijl hij normaal de eerste is”, voegde de persverantwoordelijke van Fiorentina toe aan de officiële communicatie. “En dus gingen ze even controleren want Davide sliep alleen op een kamer.”

Astori was een jeugdproduct van Milan maar verhuisde in 2008 naar Cagliari, waar hij samenspeelde met Radja Nainggolan. Via AS Roma kwam de centrale verdediger bij Fiorentina terecht, waar hij de laatste twee seizoenen kapitein was.