Moeder en baby bedolven onder plotse lawine

Twee Russische vrouwen en de acht maanden oude baby hadden afgelopen erg veel geluk toen ze plotseling werd bedolven onder een dik pak sneeuw die van de tweede verdieping van een woning viel. Ze kwamen er met de schrik vanaf en raakten niet gewond.

De vrouwen sloegen een praatje in een met sneeuw overdekt dorp in de buurt van de Russische stad Moermansk, toen een kleine lawine hen plots bedolf onder een flink pak sneeuw. Het dochtertje van ene vrouw zat op het moment niet in haar kinderwagen, die omkieperde door het gewicht van de vallende sneeuw, maar werd toch stevig geraakt. Volgens lokale media raakte niemand gewond.