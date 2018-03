Minister Ben Weyts over trouwstoet op A12: “Levensgevaarlijk hyper-egoïsme. Tijd dat voorbeelden gesteld worden”

Auto’s die over de pechstrook raasden, auto’s die stilstonden op de snelweg, voortdurend getoeter, een confettikanon dat afgevuurd werd... Op een gegeven moment werd er zelfs gestopt om de bruidegom midden op de snelweg in de lucht te gooien. Kortom: een trouwstoet heeft zaterdagavond rond 17.30u opnieuw heel wat chaos veroorzaakt op de A12 ter hoogte van Meise. “Weerzinwekkend”, zo reageert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op Twitter.

Een bestuurder die achter de trouwstoet reed, filmde de beelden met zijn dashcam en stuurde die op naar onze redactie. “Rond half zes waren wij op de A12 richting Brussel getuige van dit schouwspel”, luidt het. “Een levensgevaarlijke situatie. Niet alleen werd er zeer traag gereden op de snelweg, maar er werd zelfs stilgestaan. Andere auto’s raasden dan weer over de pechstrook. Voortdurend getoeter, kilometers lang werd er met de vier pinklichten op gereden… Er werd zelfs een confettikanon afgevuurd.

“We hebben rond half zes inderdaad een melding binnengekregen van traag rijdend verkeer op de A12, vermoedelijk een trouwstoet”, bevestigt de woordvoerder van de federale politie. “Op dat moment was er echter geen ploeg beschikbaar om een kijkje te gaan nemen. Op het moment dat we wel ter plaatse waren, was er al niets meer te zien van de trouwstoet.”

Gerechtelijk staartje?

Het is nog niet zeker of deze beelden ook gevolgen zullen hebben voor de verantwoordelijken. “Als de bestuurder dacht dat hij en/of zijn passagiers in gevaar werden gebracht, kan hij een klacht indienen bij de lokale politie of de federale wegpolitie. Hij kan de beelden die hij filmde dan overleveren als mogelijk bewijsmateriaal. Het is dan aan een rechter om te oordelen of die beelden ook effectief kunnen dienen als bewijs.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) spreekt op Twitter over “weerzinwekkende” beelden. “Levensgevaarlijk hyper-egoïsme. Justitie moet op basis van getuigenissen en beeldmateriaal keihard optreden. Tijd dat voorbeelden gesteld worden. De straat is niet van hen.”