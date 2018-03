Nederlander zwemt wereldrecord: meer dan 100 kilometer in 24 uur

Maarten van der Weijden heeft vrijdag het wereldrecord 24 uur zwemmen op zijn naam gezet. De olympisch kampioen in het open water van Peking 2008 legde in zwembad De Warande in Oosterhout 102,9 kilometer af. Van der Weijden deed in mei vorig jaar ook al een aanval op het wereldrecord van bijna 102 kilometer, maar hij bleef toen steken op 99,5 kilometer.

De 36-jarige Nederlander dook donderdagavond het water in. Met zijn oude coach Marcel Wouda op de tribune zette Van der Weijden bijna 24 uur later het wereldrecord op zijn naam. Na een korte onderbreking dook hij weer het water in. Van der Weijden zwemt nog 12 uur door, als training voor zijn eigen versie van de Elfstedentocht. Hij wil van 18 tot en met 20 augustus over 200 kilometer zwemmen langs elf steden in Friesland.

Van der Weijden, die zelf genas van leukemie, wil met zijn recordpogingen geld ophalen voor kankeronderzoek.