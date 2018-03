Engelsman houdt Huybrechts uit kwartfinales UK Open

Kim Huybrechts (PDC 15) is er zaterdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales op het UK Open dartstoernooi. In het Engelse Minehead moest hij in de achtste finales met 10-7 het onderspit delven tegen de Engelsman David Pallett (PDC 80).

Huybrechts (PDC 15) zette in 1/16 finale een sterke prestatie neer. Zo nam hij tegen de Noord-Ier Daryl Gurney (PDC 5) een 7-2 voorsprong. Huybrechts was superieur bij het uitwerpen. Gurney, de World Grand Prix winnaar, won de tiende leg maar zag onze landgenoot tot op één leg van de overwinning komen. De 31-jarige uit Derry overleefde nog een matchdart in de veertiende leg, maar Huybrechts pakte met een 76 uitworp een verdiende 10-5 overwinning, waarbij hij een gemiddelde wierp van 94.45 per drie darts en 55.2% van zijn uitworpen lukte.

In de achtste finales werden de eerste vier legs gedeeld. Pallett brak na enkele gemiste dubbels door de darts van de 32-jarige Antwerpenaar. Bij een 4-3 voorsprong won Pallett vier spelletjes op een rij waarmee hij op twee legs van de zege kwam. Huybrechts knokte zich nog terug in de wedstrijd en kon na onder meer uitworpen van 68, 58, 90 en 147 zijn achterstand herleiden tot twee legs. In de zeventiende leg liet hij echter twaalf dubbelkansen onbenut wat Pallett afstrafte met dubbel vier voor de overwinning. Pallett, die een gemiddelde haalde van 88.1 per drie darts en 36% van zijn uitworpen lukte, was duidelijk de betere over Huybrechts die uitkwam op 84.1 per drie darts en 32% bij het uitwerpen.