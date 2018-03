Wezet redt Belgische eer in BENE-League

Brussel - Lions heeft zaterdag op de 21e en voorlaatste speeldag van de reguliere competitie van de BENE-League handbal een grote stap gezet naar de Final Four. Wezet hield dan weer de Belgische eer hoog. Lions ging winnen bij leider Bocholt, dat al zeker is van de Final Four. De wedstrijd eindigde op 29-31.

Hasselt, ook al zeker van de Final Four, verloor tegen Bevo met 28-30. Aalsmeer klopte Tongeren met 27-17 en NeLo rekende in 25-26 af met Hurry Up. Wezet pakte als enige Belgische team de volle buit. De Luikenaars klopten Quintus met 27-28. Volgende week zaterdag staat de laatste speeldag van de reguliere competitie op de agenda.