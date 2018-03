Limburg United al in eerste quarter kopje onder in Antwerpen

Limburg United heeft zaterdagavond niet kunnen stunten in Antwerpen. De nummer twee uit de competitie won met duidelijke 76-52-cijfers. Na het eerste quarter stond het al 28-9.

Oostende klopte zaterdag Bergen met 78-80 en blijft leider. Het is voor Oostende de twintigste overwinning in evenveel wedstrijden. Volgende week kijken beide teams elkaar opnieuw in de ogen in de finale van de Beker van België.

Antwerp blijft tweede. Aalst volgt op stek drie. De Oost-Vlamingen rekenden af met Luik in 98-85. Voor de Luikenaars is het al de negende nederlaag op zij. Willebroek ging tot slot in Leuven winnen met 63-77.

Zondag sluiten Charleroi en Brussels in de hoofdstad de twintigste speeldag af.