Supermarkt heeft simpele oplossing tegen verspilling: “Waarom doet niet iedereen dit?”

Een tomaat met een plek, vlees tegen de datum of een doos eieren waar eentje van gebroken is: in de Plus-supermarkt in het Nederlandse Winterswijk wordt het niet zomaar weggegooid. Ze hebben een originele en doeltreffende manier gevonden om de producten nog aan de man te brengen.

De verse meeneemmaaltijden van de Winterwijkse Plus-supermarkt zijn inmiddels een begrip in de omgeving. Al drie jaar struint kok Sander-Jan Bats meerdere keren per dag door de zaak op zoek naar voedsel dat nog prima gegeten kan worden, maar niet meer verkocht wordt. Het kan gaan om vlees dat tegen de houdbaarheidsdatum loopt, een komkommer waar een stukje uit is, enzovoorts. Als Bats op die manier wat bij elkaar verzameld heeft, kookt hij er in het zicht van de klanten een maaltijd van die voor 4,50 euro wordt verkocht.

Wat hij klaarmaakt is iedere dag een verrassing, maar er zijn wel favorieten onder de klanten, zegt Bats tegen het Algemeen Dagblad. “Bami maak ik altijd, dat is de hardloper. En als ik vlees heb, maak ik er saté bij. Maar in principe is het voor iedereen een verrassing wat er ligt, want ik moet creatief zijn met wat ik uit de winkel kan gebruiken.”

1 miljard euro weggegooid

Het idee is simpel en zorgt er tegelijk voor dat er niet zoveel voedsel wordt weggegooid. Uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen uit 2015 blijkt dat 2 procent van alle spullen in de supermarkt wordt weggegooid (of gestolen). Dat komt maar liefst neer op een waarde van 1 miljard euro per jaar.

Erwin Arentsen, bedrijfsleider van de Plus-supermarkt in Winterswijk, herkent die schrijnende situatie. “Voor zeker drie ton aan euro’s gooiden we in de afvalcontainer ieder jaar. Een zak chips of een pak rijst is niet bedorven als de datum voorbij is, maar we mogen het niet meer verkopen”, klinkt het. Deze ‘ droge’ producten gaan naar de voedselbank, maar verse zaken als groente en vlees zijn daar niet voor geschikt. Die worden nu dus gebruikt door kok Sander-Jan.

Succes

De maaltijden zijn inmiddels een hit onder de klanten. De vraag is altijd groter dan het aanbod, weet Bats. Wekelijks worden er zo’n 1.000 tot 1.200 verkocht. Het succes is niet onopgemerkt gebleven aldus bedrijfsleider Arentsen. Toch wil het niet zo vlotten in andere supermarkten. “Ik denk dat alle supermarktconcerns wel langs zijn geweest om te kijken hoe we dit doen. Enthousiasme is er zeker, maar het komt nergens van de grond.”

Volgens Bats is het probleem een gebrek aan koks. “Die zijn schaars. Maar ik denk dat het heel aantrekkelijk is, omdat de werktijden veel prettiger zijn dan in de horeca. En het vraagt wat van je creativiteit, omdat je iedere dag weer iets anders moet bedenken met de producten die uit de winkel komen.” Daarbij moet er in de meeste gevallen verbouwd worden voor het concept. “Maar die kosten hebben wij al lang terug verdiend”, zegt Arentsen nog.