Club Brugge sloopt Kortrijkse bus pas in tweede helft

Club Brugge heeft op speeldag 29 van de Jupiler Pro League een heel goede zaak gedaan. Het won in eigen huis met 2-1 van een ultradefensief KV Kortrijk, Limbombe zorgde pas diep in de tweede helft voor de beslissing. Club Brugge behoudt zo haar voorsprong in de top van het klassement, een ticket voor Play-Off 1 is voor de buren uit Kortrijk plots heel ver weg.

Diaby opende in de 51e minuut de score voor de Bruggelingen. Stojanovic lukte een tiental minuten later de gelijkmaker vanaf de strafschopstip, maar Limbombe (79’) hield de drie punten uiteindelijk nog in Jan Breydel. Blauw-zwart proeft zo opnieuw van de zege na vijf competitiewedstrijden zonder overwinning.