Anderlecht wint ook tweede wedstrijd onder Coucke dankzij herboren Teodorczyk

Anderlecht heeft ook haar tweede wedstrijd onder nieuwe voorzitter Marc Coucke met succes afgerond. Paars-wit swingde in de eerste helft langs Zulte Waregem, al moest Anderlecht in het slot nog oppassen: het werd uiteindelijk 2-3 aan de Gaverbeek. Teodorczyk was opnieuw goed voor twee goals.

Wat. Een. Comeback. De killer in Lukasz Teodorczyk is weer bovengekomen. De Poolse spits van Anderlecht scoorde na zijn hattrick van vorig weekend weer twee keer. Veel werd hem niet in de weg gelegd voor de rust door Zulte Waregem dat weer acteerde als voor de winterstop. De troepen van Francky Dury kwamen uitermate zwak voor de dag. Een slotoffensief leverde niet het verhoopte punt op voor Essevee.

Toegegeven, het was ook voor ons gissen naar de elf jongens die Zulte Waregem aan de aftrap zou brengen. Hamdi Harbaoui zat een eerste van twee schorsingsdagen uit. Gertjan De Mets, Brian Hamalainen, Sander Coopman en Damien Marcq waren niet fit. Dury sleutelde niet aan zijn opstelling die succesvol uitpakte in de derby op KV Kortrijk, weer met vijf achterin dus.

Foto: Isosport

Kingsley Madu maakte zowaar nog eens een optreden doordat vaste linksachter Hamalainen out was. De Nigeriaan kwam dit seizoen nauwelijks in actie en mocht eigenlijk al afgelopen winter vertrekken. Zijn match duurde welgeteld een kwartier. Dury gunde hem zelfs geen blik toen hij hem naar de kant haalde. Na amper twee minuten gaf Madu een doelpunt weg in cadeauverpakking. De verdediger stond eerst nodeloos een inworp toe, vervolgens liet hij Appiah te gemakkelijk voorzetten: 0-1 via Morioka. Een tiental minuten later stond het al 0-2 via Teodorczyk. Weer zag Madu er niet goed uit, om niet te zeggen slecht. Zou het aan onvoldoende matchritme liggen of voldoet Madu gewoon niet aan het niveau voor voetbal in eerste klasse A in België? Het zal wel een combinatie van de twee zijn. Dury gunde de Nigeriaan zelfs geen handdruk noch een blik bij zijn vervanging. Jensen was zijn vervanger.

Enorme gaten

Het was niet alleen Madu die niet op niveau acteerde. Zulte Waregem was weer het Zulte Waregem van voor de winterstop. Goede combinaties werden er niet gemaakt. Telkens kwam een simpele pass verkeerd uit of was er sprake van een misverstand. Het gevolg was dat er enorme gaten vielen en achterin heerste er weer onzekerheid. De enige twee die voor ietwat dreiging konden zorgen waren dribbelaars Bongonda en Olayinka. Was het dan de verdienste van Anderlecht dat het op voorsprong stond? Deels. Het spelsysteem krijgt steeds meer vorm, al was het toch vooral Essevee die paars-wit weinig in de weg legde.

Net voor het halfuur stak de thuisploeg dan toch eens de neus aan het venster. Olayinka poeierde een afvallende bal richting doel, Sels pareerde knap. De daaropvolgende hoekschop was het wel raak. Baudry knikte de corner van Bongonda binnen, Appiah zag er niet al te best uit op die fase. Lang kon Essevee niet genieten van de mentale opkikker. Saief stuurde Teodorczyk de diepte in. De Pool omspeelde heel simpel Bossut en tikte zijn tweede van de avond binnen. Voor Teodorczyk is het na zijn hattrick tegen Moeskroen een aangename veertiendaagse waarin hij vijf keer kon scoren. Impressionant. Het resultaat was dat de wedstrijd halfweg al gespeeld was.

Foto: BELGA

De tweede helft was dan lange tijd ook een maat voor niets. Beide ploegen bleven steken in goede bedoelingen. Essevee drong in de slotfase nog aan en zag de aansluitingstreffer van Baudry afgekeurd worden voor buitenspel. Even later knalde invaller Saponjic de 2-3 wel binnen. Bij paars-wit was het alle hens aan denk. Anderlecht kroop nog door het oog van de naald toen een voorzet van Walsh rakelings voorbij de verste paal ging. Door de winst springt Anderlecht over Charleroi naar de tweede plaats.