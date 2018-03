Lokeren zeker van behoud na overwinning op het veld van Moeskroen

Als derde betrokken partij in de degradatiestrijd kon Lokeren zaterdag maar beter niet verliezen. Dat deed het ook niet, meer zelfs Lokeren won in de grensstreek al bleek dat achteraf niet eens nodig geweest want door het verlies van Eupen op Antwerp was het sowieso gered.

Voor het eerst sinds de doorstart als Péruwelz-Moeskroen stond er op de voorlaatste speeldag niks meer op het spel op “Au Canonnier”. De jongste jaren was het keer op keer tot de slotseconden knokken voor de promotie of tegen de degradatie maar dit seizoen zat Moeskroen nog nooit in een moeilijk parket. Ideale omstandigheden dus om te starten voor een trainer zoals Franck Defays die nog nooit in 1A werkte. Voor Lokeren lagen de kaarten zaterdag anders. Ook de komst van Peter Maes kon niet voorkomen dat Lokeren al sinds vorige zomer met zichzelf aan het worstelen is.

In een story met drie is het vaak de derde hond die met het been gaat lopen maar in dit geval zou dat in negatieve zin zijn. Terwijl de degradatiestrijd nu al weken vooral een zaak is tussen KV Mechelen en Eupen, geraakte Lokeren er vorige week na de nederlaag tegen Eupen ook weer volop in verwikkeld.

Lokeren had dus een nerveuze week achter de rug maar dat kwam niet direct ook op het veld tot uiting. Integendeel, zelfs, het leuke maar ietwat magere vuurwerk-spektakeltje voor de match hing nog in de lucht, toen Lokeren al op voorsprong stond. Maes had voor het eerst sinds lang nog eens de voorkeur gegeven aan Tom De Sutter en De Medina haalde die in de eerste minuut al onderuit. Strafschop dus en Maric stuurde Werner de andere kant uit. Lokeren zeker van het behoud dus op dat moment en de rem ging er logischerwijze even op. Het balbezit ging over naar Moeskroen en Van Durmen kon afgezonderd worden voor Verhulst, maar met zijn brede karkas kon de Lokerense keeper de gelijkmaker voorkomen. De Sutter toonde zijn goede wil maar de uitvoering haperde soms, dan deed Hupperts het beter maar Werner, vervanger van Bailly, redde.

Voor Moeskroen stond er dus niks meer op het spel. Een jongen zoals Rotariu liet wel een paar aardige dingen zien maar naar rendement was het toch iets te weinig. Lokeren mag zich opmaken voor Play-Off 2 en hopelijk kan het daarin eens bevrijd en ontspannen de periode van het eerste tijdperk Maes doen herleven. Met José Cevallos bijvoorbeeld, een aanvaller met mogelijkheden en als het straks wat warmer wordt moet hij op normale velden zeker iets kunnen bijbrengen.

Gelijkmaker van Rotariu, verlossing van Filipovic

Na de rust hield Defays Mezague binnen voor Bolingi. Een aanvaller voor een defensieve middenvelder. Aanvankelijk viel er niet zoveel van te merken tot de voorzet van Amallah plots bij Rotariu belandde en de ongedekte Roemeen kon weer leven in de partij brengen. Voor Lokeren veranderde er niet zoveel want door de achterstand van Eupen op Antwerp was het op dat moment zelfs bij verlies gered. En Lokeren begon met vuur te spelen.

Het kwam bijvoorbeeld goed weg toen Amallah net naast mikte, maar gelukkig maakte Lokeren nu eens het wel verschil met een wapen waar het zichzelf vaak in de voet mee schoot. Het pakte al acht tegengoals op corner maar zaterdag in de grensstreek was het eens omgekeerd. Maric wipte het hoogst op bij de corner van Cevalos en Filipovic stond perfect om de bal in doel te verlengen. Lokeren kon zich helemaal veilig in de 1A-zetel nestelen toen Awoniyi rood kreeg voor een elleboog. Bolingi werd opgeofferd en de partij was gespeeld. Cevalos trof nog eens de paal en met ook nog vier minuten toegevoegde tijd was het in de slotfase vooral nog een regen van wissels en gele kaarten.