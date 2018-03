Simpele zege voor Noliko Maaseik

In Play-Off 1A van het volleybal heeft Noliko Maaseik zaterdag een simpele zege geboekt. De Limburgers wonnen op verplaatsing met 0-3 van Borgworm. De setstanden waren 23/25, 18/25 en 17/25.

Borgworm maakte het de Limburgers knap lastig in set één, maar moest daarna de meerdere erkennen in de ploeg die zich deze week nog bij de beste 13 ploegen van Europa voegde. Gevert (15 punten) en Rychlicki (13) waren het dominantst in de score.

Maaseik en Roeselare voeren poule A en B aan met het maximum van de punten. De leiding in poule C is voor Aalst met 5 punten, Menen volgt met 4 punten. Woensdag volgt al de terugmatch.