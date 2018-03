JUPILER PRO LEAGUE. Drama voor KV Mechelen en Gent, controverse in Antwerp, Anderlecht swingt (even)

Het wordt spannend in de Jupiler Pro League, zoveel is zeker. De 29e speeldag leverde heel wat drama op, niet in het minst voor KV Mechelen. Al is ook de strijd om Play-off 1 nog lang niet gestreden!

KV Mechelen heeft tegen Standard dé kans laten liggen om zo goed als zeker te zijn van het behoud in eerste klasse. De Mechelaars kwamen tot twee keer toe op voorsprong op Sclessin via Bandé en Mera, maar telkens wist de thuisploeg zich terug in de match te knokken. Vooral de tweede goal van Luyindama was zuur, want eigenlijk had Standard even daarvoor met tien moeten komen na een vermeende fout van Cavanda. In de tweede helft zorgde Edmilson voor de ommekeer. In de slotfase liet Marin vanop de stip de kans op de 4-2 nog liggen. Een belangrijke misser voor Malinois, want daardoor heeft het een beter doelsaldo dan Eupen en springen ze met nog 1 speeldag te gaan naar de voorlaatste plek.

Antwerp blijft kans maken op een plek bij de eerste zes in de Jupiler Pro League. In eigen huis wonnen ze met 2-0 van Eupen, maar vooral het tweede doelpunt deed heel wat stof opwaaien bij de bezoekers. Valiente haalde Buta duidelijk buiten de zestien onderuit, maar ref Bart Vertenten legde de bal toch op de stip. De Panda’s konden in de tweede helft niets meer tegen de achterstand doen en zakken op basis van het doelsaldo opnieuw naar de laatste plek in het klassement.

Club Brugge heeft op speeldag 29 van de Jupiler Pro League een heel goede zaak gedaan. Het won in eigen huis met 2-1 van een ultradefensief KV Kortrijk, Limbombe zorgde pas diep in de tweede helft voor de beslissing. Club Brugge behoudt zo haar voorsprong in de top van het klassement, een ticket voor Play-off I is voor de buren uit Kortrijk plots heel ver weg. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Anderlecht heeft ook haar tweede wedstrijd onder nieuwe voorzitter Marc Coucke met succes afgerond. Paars-wit swingde in de eerste helft langs Zulte Waregem, al moest Anderlecht in het slot nog oppassen: het werd uiteindelijk 2-3 aan de Gaverbeek. Teodorczyk was opnieuw goed voor twee goals.

Racing Genk had het niet onder de markt op het veld van Waasland-Beveren maar ging uiteindelijk wel met de drie punten lopen. Een doelpunt van Omar Colley na ruim een uur was voldoende voor de krappe 0-1 overwinning en (zo goed als) zekerheid van een plaats in Play-off 1. Voor Waasland-Beveren is het over en uit.

Geen overwinning voor Yves Vanderhaeghe tegen zijn ex-club KV Oostende, wel in extremis een pijnlijke nederlaag. De Kustboys kwamen vlak voor rust op voorsprong via een penaltygoal van Zinho Gano en na rust dikte Joseph Akpala de score aan tot 0-2. Rangelo Janga milderde tot 1-2 voor AA Gent en in de laatste seconde zette Roman Jaremtsjoek een lichte penalty om: 2-2. Maar het was nog niet gedaan. Richairo Zivkovic knalde de bal tegen Thomas Foket aan en die verdween zo in doel: 3-2.

Sporting Charleroi blijft op de sukkel. De Zebra’s kwamen thuis niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen STVV. Ondertussen al het zesde gelijkspel op rij voor de mannen van Felice Mazzu, die voor het laatste konden winnen op 19 januari...

Lokeren leed best geen nederlaag in Moeskroen om eindelijk zeker te zijn van het behoud. Mijat Maric zette de Waaslanders al snel op voorsprong via de penaltystip. Vlak na rust zette Dorin Rotariu de bordjes echter gelijk met een onorthodoxe kopbalgoal. Een kwartier voor tijd was daar echter de verlossende 1-2 van Jakov Filipovic, terwijl Taiwo Awoniyi nog rood kreeg na een elleboogstoot.

Dit is de stand:

Speeldag 30 (11 maart):

KV Oostende - Standard

Anderlecht - Antwerp

KV Mechelen - Waasland-Beveren

Genk - Gent

Eupen - Moeskroen

STVV - Club Brugge

Lokeren - Zulte Waregem

Kortrijk - Charleroi