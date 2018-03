Genk zo goed als zeker van Play-Off 1 na zege tegen Waasland-Beveren

Play-Off 1 is nu wel heel dichtbij voor KRC Genk. De Limburgers wonnen zaterdagavond met 0-1 op het veld van Waasland-Beveren. Daardoor telt blauw-wit nu 44 punten, drie meer dan eerste achtervolgers Standard Luik (6e) en Antwerp (7e). Als Genk volgende week tegen AA Gent één punt pakt, is het zeker van een plaats in de top-6. Lukt dat niet, dan lijkt een veel beter doelsaldo Genk alsnog te redden.

Philippe Clement keerde terug naar de plaats waar hij zijn carrière als hoofdtrainer begon: de Freethiel. Tijdens de opwarming werd de ex-trainer hartelijk begroet door de spelers en technische staf van Waasland-Beveren. De Beverse aanhang was minder opgezet met zijn terugkeer. Vooral de manier waarop hij de club verliet, zit de meeste supporters nog dwars. Een spandoek met “Welkom Judas” op verscheen in de spionkop en net voor de aftrap gooiden ze geldbriefjes met het hoofd van Clement het veld op. Neen, erg hartelijk werd hij niet ontvangen.

Foto: JEFFREY GAENS

De wedstrijd dan. Trainers Vermant en Clement hebben geen geheimen voor elkaar en dat kon je de eerste helft ook zien. Beide ploegen voetbalden wel aardig, maar veel uitgespeelde kansen kregen we niet te zien. Trouwens, wie Myny gisteren zag dartelen, vroeg zich wellicht af waarom hij pas voor het eerst in bijna drie maanden nog eens in de basis stond. De flankaanvaller was een constante gesel voor de Genkse defensie. Genk kreeg nauwelijks een voet aan de grond op het middenveld. Malinovskyi liep er wat verloren bij. Enkel Pozuelo toonde sporadisch zijn gouden voetjes. Zo vond hij met een listig balletje de vrijstaande Ndongala in de zestien, Colley knikte diens voorzet hoog over.

Even later bediende de Spaanse stylist Karelis, maar die verslikte zich in zijn controle. Ook Waasland-Beveren stak zijn neus aan het venster. Vukovic stond pal op het lobje van Thelin na een één-tweetje met Aït-Atmane, die in de ploeg kwam voor de geblesseerde Verstraete. Op het half uur plots opschudding. Ampomah stuurde Myny het straatje in. Mata moest aan de noodrem trekken en buffelde de kwieke flankaanvaller omhoog. Tot ieders verbazing trok ref Laforge slechts geel. Hier kwam Genk heel goed weg.

Foto: JEFFREY GAENS

Tweede keer, goede keer

Clement stuurde bij aan de rust. Oude krijger Buffel verving de bleke Wouters. Toch was het Waasland-Beveren dat voor het eerste gevaar zorgde. Ampomah zette Mata kinderlijk in de wind, zijn plaatsbal werd door Vukovic in de voeten van Myny geduwd maar die was te verrast. Het signaal voor Genk om een versnelling hoger te schakelen. Eerst knikte Seck, ex-aanvoerder, nog een metertje naast. Even later was het toch prijs voor de bezoekers. Na een kort genomen hoekschop schilderde Malinovksyi een voorzet op het hoofd van Colley en die knikte in de korte hoek binnen. Tweede keer, goede keer. Waasland-Beveren kon nog nauwelijks dreigen, zelfs na de uitsluiting van Mata. Topschutter Thelin was er nog heel dicht bij, maar zijn kopbal zeilde centimeters naast het doel.

Door deze zege doet Genk een gouden zaak in de strijd om Play-off 1. Mathematisch is het nog niet, maar het ticket kan hen nauwelijks meer ontglippen. Waasland-Beveren mag zijn droom op Play-off 1 nu ook definitief opbergen.

HERBELEEF DE MATCH HIER.