Zwangere vrouw krijgt boete in Parijse metro omdat ze de verkeerde kant op loopt

Een zwangere vrouw in Parijs heeft een boete gekregen omdat ze tegen de richting in liep in een metrostation. Op sociale media werd vol afkeer gereageerd.

De zwangere dame werd op de bon geslingerd toen ze het metrostation probeerde te verlaten. Dat ze op die manier het ongemak van lopen met een baby in haar buik probeerde te verkorten, ging er bij de dienders niet in. De boete bedraagt 60 euro.

Het Parijse openbaar vervoerbedrijf RATP stelt dat het niet vaak gebeurt dat iemand een boete krijgt voor de verkeerde kant op lopen, maar dat het nodig is om het voetverkeer goed te laten verlopen en om incidenten te voorkomen.

“Bravo”

De partner van de vrouw deed zijn beklag over het voorval op Twitter. “Bravo”, klonk het cynisch onder een foto van de boete. “Er zijn ook nog altijd zwartrijders en zakkenrollers.”

Onacceptabel

Naar aanleiding van het bericht beklaagden verschillende andere personen zich over het feit dat ze die dag ook een boete hadden gekregen voor hetzelfde vergrijp. “Ik was de enige die er liep toen ze me tegenhielden”, schrijft Le Figaro. “Het is onacceptabel. We betalen 75 euro per maand voor een service die niet altijd op punt staat.”

Anderen konden niet geloven wat ze lazen op Twitter. Zo kaartte iemand aan dat de boete meer was dan die voor het rijden zonder kaartje. “Ik heb er geen woorden voor”, klonk het. Een ander stelde voor om personen die aan de linkerkant van de roltraptrede blijven staan te beboeten in plaats van mensen die tegen de richting in lopen.

Michel Babut van reizigersorganisatie FNAUT noemde de boete volslagen belachelijk.