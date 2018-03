Race tegen de klok: reddingswerkers graven met blote handen nadat lawine skigebied overspoelt

De lawine had donderdag al een dode geëist in het skigebied van Lake Tahoe in de Verenigde Staten zorgde vrijdag weer problemen. Reddingswerkers werden opgeroepen om mensen op te graven van onder het sneeuw en deden dat met hun blote handen.

“Ik was aan het skiën en hoorde plots iemand roepen dat er een lawine op komst was”, zegt Heather Turping. “Voor ik het wist zag ik een hele berg sneeuw voor me. Het gebeurde echt zo snel. Toen ik doorhad wat er allemaal gebeurd was, schreeuwde er een vrouw dat ze haar man niet meer vond. Iedereen begon te zoeken en plots zag iemand het puntje van zijn snowboard boven het sneeuw uitsteken. Dat ding heeft zijn leven gered”, gaat ze verder. “Iedereen begon te graven als een gek en de man bleek gelukkig nog te leven. De reddingswerker naast me vertelde de man dat hij zo’n zes minuten onder het sneeuw had gelegen. Ongelofelijk.”

Niet veel later was de man volledig van onder het sneeuw gehaald en zagen ze dat hij er goed aan toe was. “Hij kon zelfs gewoon de berg afgaan”, vertelt Heather. Maar andere skiërs hadden minder geluk. Eén van de vijf gewonden moest meteen naar het ziekenhuis gebracht worden door de grote verwondingen aan zijn onderlijf.