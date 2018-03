Explosie in woning in centrum van Luik: twee gewonden

Er heeft zich zaterdagnamiddag een zware explosie voorgedaan in een huis in de rue Grétry in Luik. De vlammen sloegen uit het pand. Twee personen raakten lichtgewond.

Rond 16.45 uur kreeg de brandweer van Luik een melding over de explosie op de tweede verdieping van een woning. Daardoor was een hevige brand ontstaan. De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk, mogelijk zou het gaan om een gasexplosie.

Twee personen raakten lichtgewond bij het incident. Zij werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Gevel onstabiel

Omstreeks 19 uur had de brandweer het vuur onder controle, maar het gebouw leek te moeten afgebroken worden, omdat de gevel onstabiel geworden was. Ook in de naburige woningen werd gecontroleerd of ze nog bewoonbaar waren.

“Het ziet er naar uit dat de stadsdiensen voor zo’n 15 personen naar een ander onderkomen moeten uitkijken”, zo werd vernomen bij de politie van Luik. De Grétrystraat bleef zaterdagavond afgesloten voor verkeer.